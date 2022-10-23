Ребенок на самокате попал под машину

Вчера около 13:55 на пешеходном переходе возле дома на Ихасте–теэ, 1 в Тарту произошло ДТП, когда 11-летняя девочка на самокате на большой скорости выехала из тени другого автомобиля и столкнулась с автомобилем Mazda 2, которым управляла 47-летняя женщина. Ребенок был доставлен в Клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.

Еще одно ДТП в Тарту произошло в 16:38 на бульваре Сыпрузе на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с домом на Калеви, 74С, когда 21-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Golf, из-за низкого слепящего солнца не заметил 20-летнего мужчину, который переходил дорогу, и наехал на него. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.