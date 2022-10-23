Вс, 23.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Ребенок на самокате попал под машину

rus.postimees.ee
Ребенок на самокате попал под машину
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

По данным Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 22 октября, в Тарту произошло два тяжелых ДТП. 

Вчера около 13:55 на пешеходном переходе возле дома на Ихасте–теэ, 1 в Тарту произошло ДТП, когда 11-летняя девочка на самокате на большой скорости выехала из тени другого автомобиля и столкнулась с автомобилем Mazda 2, которым управляла 47-летняя женщина. Ребенок был доставлен в Клинику Тартуского университета для проверки состояния здоровья.

Еще одно ДТП в Тарту произошло в 16:38 на бульваре Сыпрузе на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с домом на Калеви, 74С, когда 21-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Golf, из-за низкого слепящего солнца не заметил 20-летнего мужчину, который переходил дорогу, и наехал на него. Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.

Ключевые слова
Наверх