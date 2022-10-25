На этапе Кубка мира наши керлингисты заняли второе место

Капитан команды Эдуард Велтсман отметил, что цель была достигнута.

«Нашей целью было попасть в тройку лучших и мы удовлетворены достигнутым. Следует признать, что в этот раз мы не смогли в финале показать свою лучшую игру и латвийская команда в тот день была сильнее нас по разным игровым аспектам», - сказал Велтсман.

В финале против эстонской команды вышли латыши под руководством капитана Мартинса Труксанса. В третьем туре латыши набрали три балла, но результат финальной встречи определил седьмой тур, в котором латвийская команда набрала пять баллов. Игра завершилась со счетом 9:3 в пользу латышей.

В полуфинале противниками эстонской команды было представительство Германии, наши спортсмены одержали победу со счетом 6:5. В четвертьфинале эстонцам пришлось сражаться с равной по силам командой Швеции, но победа досталась нам (7:6). Игры подгруппы были завершены с тремя выигрышами и одним поражением нашей команды.

Состав эстонской сборной на этапе Кубка мира был следующим: капитан Эдуард Велтсман, Михаил Власов, Константин Доченко, Янис Кизириди и Игорь Дженжелюк. Всего соревновалось десять команд.