Эстонская мужская представительская сборная под руководством Эдуарда Велтсмана завоевала второе место на латвийском этапе Кубка мира WCT Latvian International Challenger.
На этапе Кубка мира наши керлингисты заняли второе место
Капитан команды Эдуард Велтсман отметил, что цель была достигнута.
«Нашей целью было попасть в тройку лучших и мы удовлетворены достигнутым. Следует признать, что в этот раз мы не смогли в финале показать свою лучшую игру и латвийская команда в тот день была сильнее нас по разным игровым аспектам», - сказал Велтсман.
В финале против эстонской команды вышли латыши под руководством капитана Мартинса Труксанса. В третьем туре латыши набрали три балла, но результат финальной встречи определил седьмой тур, в котором латвийская команда набрала пять баллов. Игра завершилась со счетом 9:3 в пользу латышей.
В полуфинале противниками эстонской команды было представительство Германии, наши спортсмены одержали победу со счетом 6:5. В четвертьфинале эстонцам пришлось сражаться с равной по силам командой Швеции, но победа досталась нам (7:6). Игры подгруппы были завершены с тремя выигрышами и одним поражением нашей команды.
Состав эстонской сборной на этапе Кубка мира был следующим: капитан Эдуард Велтсман, Михаил Власов, Константин Доченко, Янис Кизириди и Игорь Дженжелюк. Всего соревновалось десять команд.
Представительская сборная Эстонии по керлингу готовится к предстоящему чемпионату Европы, на котором будет играть в дивизионе B. Цель – выйти в дивизион А. Для этого нашей команде надо будет войти в число двух лучших. Следующим этапом подготовки станет этап Кубка мира, который состоится через две недели в Праге.