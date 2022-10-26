Сегодня утром в восемь утра, в центр тревоги поступило сообщение об аварии в Пайде. Столкновение автомобилей произошло на перекрестке Пярнуской улицы и Раудтеэ.
ФОТО ⟩ На злосчастном перекрестке в Пайде вновь произошло ДТП
На злосчастном перекрестке в Пайде вновь произошло ДТП
По предварительный данным на дороге столкнулись два легковых автомобиля.
Виновником аварии стал иностранец, который был за рулем Toyota Corolla. Водитель ехал по улице Раудтеэ и не заметил или не понял, что главной дорогой на перекрестке является улица Пярну. В результате, в час пик, Toyota въехала в легковой автомобиль Volkswagen Golf.
В момент аварии, в машине Volkswagen находился только водитель, а в Toyota два человека. По данным скорой помощи в аварии никто серьезно не пострадал.
Движение на месте происшествия нарушено.
Новость будет дополняться!
Перекресток Пярнуской улицы и Раудтеэ является одним из самых аварийно-опасных участков, в центре Пайде, где несколько раз в год в происходят аварии.
Ключевые слова