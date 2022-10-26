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ФОТО ⟩ На злосчастном перекрестке в Пайде вновь произошло ДТП

rus.postimees.ee
На злосчастном перекрестке в Пайде вновь произошло ДТП
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Сегодня утром в восемь утра, в центр тревоги поступило сообщение об аварии в Пайде. Столкновение автомобилей произошло на перекрестке Пярнуской улицы и Раудтеэ.

По предварительный данным на дороге столкнулись два легковых автомобиля.

Виновником аварии стал иностранец, который был за рулем Toyota Corolla. Водитель ехал по улице Раудтеэ и не заметил или не понял, что главной дорогой на перекрестке является улица Пярну. В результате, в час пик, Toyota въехала в легковой автомобиль Volkswagen Golf.

В момент аварии, в машине Volkswagen находился только водитель, а в Toyota два человека. По данным скорой помощи в аварии никто серьезно не пострадал.

Движение на месте происшествия нарушено.

Новость будет дополняться!

Перекресток Пярнуской улицы и Раудтеэ является одним из самых аварийно-опасных участков, в центре Пайде, где несколько раз в год в происходят аварии.

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