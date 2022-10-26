ФОТО ⟩ На злосчастном перекрестке в Пайде вновь произошло ДТП

По предварительный данным на дороге столкнулись два легковых автомобиля.

Виновником аварии стал иностранец, который был за рулем Toyota Corolla. Водитель ехал по улице Раудтеэ и не заметил или не понял, что главной дорогой на перекрестке является улица Пярну. В результате, в час пик, Toyota въехала в легковой автомобиль Volkswagen Golf.

В момент аварии, в машине Volkswagen находился только водитель, а в Toyota два человека. По данным скорой помощи в аварии никто серьезно не пострадал.

Движение на месте происшествия нарушено.

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