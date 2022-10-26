Кальюлайд: EKRE и Март Хельме представляют интересы России

Заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме заявил сегодня в прямом эфире Rus.ERR, что партия с самого начала придерживалась нейтральной линии в разговорах о войне и не поддерживает ни Украину, ни Россию, а мир.

«Мы считаем, что самый лучший выход – это мирный договор, как бы сложно это ни было для обеих сторон – так люди хотя бы не будут погибать. Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир», сказал Хельме.

«Этим EKRE наконец-то сорвала с себя маску. EKRE и Март Хельме представляют интересы России», – заявил председатель парламентской комиссии по государственной обороне Кальюлайд.

По мнению социал-демократа, сомнительно, чтобы EKRE по-прежнему руководствовалась основами политики безопасности Эстонии, руководя страной: «Основы нашей политики безопасности заключаются в том, что мы защищаемся от любого противника. Но можем ли мы быть уверены, что Эстония будет следовать этому принципу, даже когда EKRE будет в правительстве? Если бы Россия вторглась в Эстонию и оккупировала часть нашей территории, пришел бы Март Хельме и сказал: я не за Россию, но я и не за Эстонию, я за мир».