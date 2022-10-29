Сб, 29.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Саперы из США обучили эстонских коллег приемам работы под водой

BNS
Саперы из США обучили эстонских коллег приемам работы под водой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Liis Treimann

«В октябре наши американские коллеги в рамках программы гуманитарного разминирования провели обучение саперов Спасательного департамента», — сообщил департамент в соцсетях, отметив, что главное внимание было уделено подводному разминированию

В дополнение к ценному обучению эстонские спасатели также получили от американцев новое оборудование, с помощью которого можно гораздо лучше планировать работы по подводному разминированию, проводить их безопаснее и таким образом сделать Эстонию еще безопаснее.

Первая неделя учений прошла в Таллинне, а вторая – на Сааремаа, на озере Каруярв, в котором была обнаружена и обезврежена 100-килограммовая авиабомба.

Ключевые слова
Наверх