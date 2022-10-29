«В октябре наши американские коллеги в рамках программы гуманитарного разминирования провели обучение саперов Спасательного департамента», — сообщил департамент в соцсетях, отметив, что главное внимание было уделено подводному разминированию
Саперы из США обучили эстонских коллег приемам работы под водой
Саперы из США обучили эстонских коллег приемам работы под водой
В дополнение к ценному обучению эстонские спасатели также получили от американцев новое оборудование, с помощью которого можно гораздо лучше планировать работы по подводному разминированию, проводить их безопаснее и таким образом сделать Эстонию еще безопаснее.
Первая неделя учений прошла в Таллинне, а вторая – на Сааремаа, на озере Каруярв, в котором была обнаружена и обезврежена 100-килограммовая авиабомба.
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