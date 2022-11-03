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Государство вернуло 211 миллионов евро переплаченного подоходного налога

BNS
Государство вернуло 211 миллионов евро переплаченного подоходного налога
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Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

Свои доходы за прошлый год задекларировали в Налогово-таможенном департаменте (MTA) 785 508 физических лиц, за 2021 год налогоплательщикам было возвращено 211 миллионов евро переплаченного подоходного налога, а доплате подлежали 104 миллиона евро налога.

По сравнению с предыдущими годами, больше всего резко выросли поступления от криптоактивов – за 2021 год было задекларировано почти 57 миллионов евро и уплачено в госбюджет больше 11 миллионов евро подоходного налога.

Судя по рыночной ситуации, в этом году, вероятно, не будет таких больших показателей, но все же важно помнить о некоторых вещах, сказала руководитель службы по доходам и налогообложению физических лиц MTA Анника Оя. «При торговле необходимо декларировать и те прибыльные сделки, где криптовалюта обменивается на другую криптовалюту, т.е. прибыль получается без зачисления обычной валюты на банковский счет», – говорит Оджа.

«В случае с криптоактивами прибыль рассчитывается как разница между ценой покупки и продажи или как разница между ценой полученного в обмен актива и ценой покупки обмениваемой криптовалюты. Налог на прибыль по ставке 20 процентов исчисляется с полученной прибыли. Поскольку криптовалюта не является ценной бумагой в понимании закона о подоходном налоге, убытки от транзакций не учитываются и не декларируются. Также инвестиционный счет нельзя использовать для отсрочки уплаты налога на прибыль», – добавила она.

Еще одним важным видом дохода, который снова показал рост, стал доход от краткосрочной аренды. «Если в 2020 году мы увидели резкое падение дохода от краткосрочной аренды из-за ограничений на поездки, то в 2021 году он начал постепенно расти», – сказала Оя.

На пике короновируса в 2020 году доход от краткосрочной аренды был задекларирован в размере 543 000 евро, а в 2021 году – около 615 000 евро. Однако до пандемии в 2019 году за предоставление услуг краткосрочной аренды население Эстонии задекларировало доход в размере 841 000 евро. Тенденцию роста также показывают доходы, полученные от сдачи жилых помещений в аренду на более длительный срок. «Хотя в начале пандемии некоторые арендодатели были готовы к снижению цен, декларируемые доходы все же в целом выросли, и, учитывая общую ситуацию на рынке аренды, мы, вероятно, увидим еще большие цифры в результатах следующей декларации о доходах, – сказала Оя.

Декларация о доходах за 2022 год начнется 15 февраля, но на сегодняшний день несколько миллионов евро переплаченного за 2021 год дохода все еще ждут возврата. Этому есть разные причины, а одна из самых распространенных – отсутствие банковского счета.

«Хотим напомнить, что для того, чтобы мы могли вернуть переплаченный подоходный налог доход, установленный на основании декларации, налогоплательщику требуется указать свой банковский счет в системе e-MTA, на который он желает получить возмещение. Многие все еще ждут значительного возврата налогов, что было невозможно сделать из-за отсутствия необходимых данных», – сказала Оя.

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