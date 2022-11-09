Сразу после объявления мобилизации бегущие от нее российские мужчины используют любую возможность выехать из страны. Среди них есть и те, кто пытался спастись на лодках, но таких немного.
Здесь запретная вода: суда под российским флагом покинули Эстонию, и назад их пока не ждут
В ответ на это Финляндия усилила охрану морской границы, увеличив количество морских патрулей, чтобы быть готовой к возможным попыткам нелегально попасть в Европейский союз по морю.
В интервью газете Iltalehti замкомандира по охране морской границы в Финском заливе Микко Хирви сказал, что санкции запрещают россиянам передвижение на лодках вблизи финских вод и до сих пор не было замечено попыток обойти этот запрет.
«Охрана восточной морской границы – это одно из основных направлений морской пограничной службы в Финском заливе. Мы следим, чтобы санкции соблюдались в полном объеме. При необходимости мы должны препятствовать заходу в наши территориальные воды», – подчеркнул Хирви.
В чем конкретно состояло повышение готовности пограничной службы, он не пояснил, однако отметил, что после объявления мобилизации в России охрана границы и прилегающих территорий Финляндии усилилась.
Отдельные случаи мореплавания
Двоим россиянам удалось перебраться на парусной лодке с Чукотки на Аляску. В свою очередь, Южная Корея развернула на границе судно, вышедшее из Владивостока с 20 беженцами.
Руководитель группы морской безопасности при бюро готовности и реагирования Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла сообщила, что 26 сентября в Нарвском заливе был задержан нарушитель, переплывший границу на сапборде. Гражданин России, бегущий, по его словам, от мобилизации, был передан российским пограничникам. Другой информации о нелегальных пересечениях границы на лодке у Департамента полиции и погранохраны нет.
Кохтла сказала, что у Департамента полиции и погранохраны есть обзор прогулочных кораблей, которые пересекают границу и проходят паспортный контроль. Движение прогулочных судов, ходящих под российским флагом, на эстонской границе заметно уменьшилось. В 2021 году пограничный контроль в эстонских портах прошли 17 прогулочных кораблей под российским флагом. В этом году их было всего пять. Все они отправлялись из Эстонии в сторону Петербурга. Департамент полиции и погранохраны не ведет учет, сколько прибывших ранее зарегистрированных в России судов осталось в эстонских портах.
Предприниматель и яхтсмен Тийт Прууль, знающий российские реалии, считает, что бегущих от мобилизации по морю не может быть много. «У тех россиян, которые могут достать подходящую моторную лодку или яхту, очевидно, есть сбережения и загранпаспорт. Они могут бежать более безопасным путем через Турцию или Казахстан, а не болтаться по морю. А тем, у кого такой возможности нет, наверное, нет и необходимости бежать», – прокомментировал Пруули.
Путешественников не было и нет
Запрет на вход российских любительских и малых судов в порты Европы был введен с 16 апреля этого года. После этого суда под российским флагом заходили в эстонские порты крайне редко. Глава объединения малых портов Вирумаа и руководитель Тойлаского порта Мехис Луус сказал, что в этом году не видел ни стоящих в порту судов под российским флагом, ни морских путешественников из России.
«Россиян сейчас нет. Но порты в Ида-Вирумаа и не могут принимать крупные суда. В порты восточнее Пуртсе давно не инвестировали. Море занесло подъездные пути песком и щебнем, их следует приводить в порядок», – заметил Луус.
Исчезновение морских путешественников из России подтвердили также руководители целевых учреждений Hiiumaa Sadamad («Порты Хийумаа) и Kuressaare jahisadam («Яхтенный порт Курессааре»). «Русская речь была слышна с судов с латвийскими и литовскими флагами. Судов под российскими флагами в наших портах в этом году не было», – сказал капитан Курессаареского порта Оскар Йыги. Ранее российские суда посещали эстонские острова. Но на них были в основном участники регат или морские путешественники.
Капитан таллиннского яхтенного порта Haven Kakumäe Мартин Тууль также подтвердил, что российские суда покинули порт. Зимой они стояли в эллинге, перезимовали в Какумяэ и весной ушли. «Куда они ушли, я не знаю. Часть, вероятно, в Петербург. Нам они не говорили, куда направляются, и систему AIS они обычно тоже не включают. Обратно им не вернуться. Из-за санкций Европейского союза их и сюда не пустят, и из России не выпустят», – прокомментировал Тууль. По его словам, эллинг и площадки для хранения лодок в порту пустовать не будут.
Марко Оллик, член правления фирмы Yachts Service, предлагающей в Таллинне и Кярдла обслуживание и зимнее хранение водного транспорта, подтвердил, что российской клиентуры стало меньше. Однако в эллинге есть несколько судов, зарегистрированных в России, которые оказались в Эстонии еще до коронакризиса.