Здесь запретная вода: суда под российским флагом покинули Эстонию, и назад их пока не ждут

Кохтла сказала, что у Департамента полиции и погранохраны есть обзор прогулочных кораблей, которые пересекают границу и проходят паспортный контроль. Движение прогулочных судов, ходящих под российским флагом, на эстонской границе заметно уменьшилось. В 2021 году пограничный контроль в эстонских портах прошли 17 прогулочных кораблей под российским флагом. В этом году их было всего пять. Все они отправлялись из Эстонии в сторону Петербурга. Департамент полиции и погранохраны не ведет учет, сколько прибывших ранее зарегистрированных в России судов осталось в эстонских портах.

Предприниматель и яхтсмен Тийт Прууль, знающий российские реалии, считает, что бегущих от мобилизации по морю не может быть много. «У тех россиян, которые могут достать подходящую моторную лодку или яхту, очевидно, есть сбережения и загранпаспорт. Они могут бежать более безопасным путем через Турцию или Казахстан, а не болтаться по морю. А тем, у кого такой возможности нет, наверное, нет и необходимости бежать», – прокомментировал Пруули.

Путешественников не было и нет