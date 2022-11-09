Цены на нефть снижаются утром в среду третью сессию подряд на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.
Цены на нефть начали снижаться
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $94,98 за баррель, что на $0,38 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,56 (2,6%), до $95,36 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $88,44 за баррель, что на $0,47 (0,53%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.
«Отсутствие конкретных сроков или каких-либо деталей по поводу планов по открытию китайской экономики и отхода от очень жестких и вредящих экономике ограничений давит на нефтяные рынки», - написали аналитики Sevens Report Research.
Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы вечером в среду.
Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.