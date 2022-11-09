Цены на нефть начали снижаться

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $94,98 за баррель, что на $0,38 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,56 (2,6%), до $95,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $88,44 за баррель, что на $0,47 (0,53%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

«Отсутствие конкретных сроков или каких-либо деталей по поводу планов по открытию китайской экономики и отхода от очень жестких и вредящих экономике ограничений давит на нефтяные рынки», - написали аналитики Sevens Report Research.

Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы вечером в среду.