Ратас: у меня нет кнопки, чтобы выключить микрофон Мартина Хельме

Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) заявила после сегодняшнего информационного заседания Рийгикогу, что Ратас не председательствует на заседаниях Рийгикогу. Каллас имела в виду поведение председателя фракции EKRE Мартина Хельме, который зачитал в зале собрания описания неуместных фотографий из тайного иска, поданного против Марко Михкельсона.

«Я не считаю правильным, что на информационном заседании Рийгикогу цитируются какие-то фразы, неуместные и причиняющие вред не политическому конкуренту, а невинным детям. Так дела не делаются, есть и другие инструменты, кроме использования зала заседаний парламента. Сегодня в ходе информационного заседания Рийгикогу я неоднократно обращал на это внимание и говорил, что не считаю это правильным», – прокомментировал Ратас в публичных СМИ.

«Однако у нас также есть разделение властей – кто-то возглавляет правительство, а кто-то – Рийгикогу. Если премьер-министр считает, что у председателя Рийгикогу есть кнопка, с помощью которой можно отключить микрофон члена Рийгикогу, уверяю, что такой кнопки нет. Точно так же у меня нет возможности кормить с ложечки политической культурой ни ту, ни другую сторону».

Он добавил: «Однако у председателя Рийгикогу есть возможность отреагировать на выступление члена Рийгикогу, что я и сделал. Кае Каллас не следует делать ложных заявлений».