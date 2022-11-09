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Ратас: у меня нет кнопки, чтобы выключить микрофон Мартина Хельме

Мейнхард Пулк
, журналист
Ратас: у меня нет кнопки, чтобы выключить микрофон Мартина Хельме
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: TV3

«Политическая борьба Партии Реформ и EKRE уже давно вышла за все допустимые границы, от чего одновременно и грустно, и неловко», – написал в Facebook председатель Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия).

Премьер-министр Кая Каллас (Партия Реформ) заявила после сегодняшнего информационного заседания Рийгикогу, что Ратас не председательствует на заседаниях Рийгикогу. Каллас имела в виду поведение председателя фракции EKRE Мартина Хельме, который зачитал в зале собрания описания неуместных фотографий из тайного иска, поданного против Марко Михкельсона.

«Я не считаю правильным, что на информационном заседании Рийгикогу цитируются какие-то фразы, неуместные и причиняющие вред не политическому конкуренту, а невинным детям. Так дела не делаются, есть и другие инструменты, кроме использования зала заседаний парламента. Сегодня в ходе информационного заседания Рийгикогу я неоднократно обращал на это внимание и говорил, что не считаю это правильным», – прокомментировал Ратас в публичных СМИ.

«Однако у нас также есть разделение властей – кто-то возглавляет правительство, а кто-то – Рийгикогу. Если премьер-министр считает, что у председателя Рийгикогу есть кнопка, с помощью которой можно отключить микрофон члена Рийгикогу, уверяю, что такой кнопки нет. Точно так же у меня нет возможности кормить с ложечки политической культурой ни ту, ни другую сторону».

Он добавил: «Однако у председателя Рийгикогу есть возможность отреагировать на выступление члена Рийгикогу, что я и сделал. Кае Каллас не следует делать ложных заявлений».

«Эстонии нужно более последовательное и нормальное управление... эта продолжающаяся поляризация общества не приносит пользы никому, кроме двух политических партий и их лидеров. Я надеюсь, что в марте избиратели будут думать прежде всего о своем благополучии и благополучии Эстонии».

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