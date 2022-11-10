Россия оставляет Херсон. Что об этом сказали по телевизору?

Аналогичные слова звучали и в ток-шоу. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в программе «60 минут» назвал сдачу Херсона «тяжелым решением». «Суровикин взял ответственность на себя, но мы должны понимать, что в ситуации, когда он возглавил группировку, наверное, рассчитывать на то, что он сможет изменить какие-то моменты, которые были до его назначения, было просто невозможно. В любом случае, тот, кто кинет камень в спину российской армии, тот изменник», – утверждал Коротченко. Он добавил, что по-прежнему убежден в победе российской армии, хотя, по его мнению, «она не будет легкой».

Ведущая программы Ольга Скабеева вообще назвал отход «плановым». Все потому, говорила Скабеева, что Суровикин «сразу говорил, что обстановка очень и очень непростая, пожалуй, это связано с не самыми, возможно, удачными действиями в ходе весенней кампании». «Решение непростое, но оно принято для сбережения жизней и мирных, и военных», – повторяла ведущая.