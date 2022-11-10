Литва начинает подготовку к закупкам поездов для Rail Baltica

На Центральном портале госзакупок LTG Link указало, что рассматривает несколько вариантов закупки поездов, лучший из которых – 14 поездов по 250 мест в каждом. Другие варианты – 14 поездов на 200 мест или 10 поездов, каждый из которых может перевозить 300 пассажиров.

Вместе с поездами будут приобретаться услуги по техническому обслуживанию и обучению персонала сроком на 30 лет.

«На данном этапе наша цель – собрать информацию о производимых поездах, данные будут использоваться на этапе планирования, анализа затрат и результатов и бюджетирования закупок», – сообщает LTG Link.

LTG Link указывает, что условия будущего конкурса должны быть подготовлены в следующем году, конкурс будет объявлен не ранее 2024 года, а договор с победителем будет подписан в 2025 году.

Таким образом планируется сформировать весь парк высокоскоростных поездов компании для Rail Baltica. LTG Link сообщает, что первые два поезда начнут регулярно курсировать между Варшавой и Паневежисом через Каунас с третьего квартала 2028 года, между Вильнюсом, Каунасом и Варшавой – примерно с 2030 года, а затем между Вильнюсом и Ригой, а также Таллинном, Каунасом и Варшавой.

Поскольку Литовские железные дороги готовятся полностью электрифицировать участок Вильнюс-Клайпеда к 2024 году, LTG Link объявило конкурс на покупку примерно 30 пассажирских поездов на сумму около 200 млн евро.

В Министерстве транспорта BNS сообщили, что в первой половине сентября поступили уточненные заявки участников конкурса, и конкурсные процедуры продолжаются.