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Ученики ласнамяэских школ помогли организовать кампанию помощи одиноким пенсионерам

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Ученики ласнамяэских школ помогли организовать кампанию помощи одиноким пенсионерам
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Ученики ласнамяэских школ помогли организовать кампанию помощи одиноким пенсионерам.
Ученики ласнамяэских школ помогли организовать кампанию помощи одиноким пенсионерам. Фото: Lasnamäe linnaosavalitsus

В ноябре 2022 года управа района Ласнамяэ вновь проводит кампанию помощи, в рамках которой пакет с продуктами питания получат живущие в Ласнамяэ одинокие пенсионеры по старости. В комплектации пакетов помощи помогали и ученики школ Ласнамяэ. 

«Учитывая высокую инфляцию и статистику, в этом году мы подготовились к бо́льшему количеству нуждающихся. Чтобы пакеты помощи были готовы вовремя, мы обратились за помощью к школьникам нашего района. Я очень благодарна молодым волонтерам, потому что без них было бы очень сложно организовать эту кампанию», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что в районе Ласнамяэ живет порядка 7000 одиноких пенсионеров. Исходя из опыта прошлых лет и анализа этого года, команда районной управы ориентируется на 3500 нуждающихся. Это на 600 человек больше, чем в прошлом году.

Помимо работников управы района Ласнамяэ в укомплектовке пакетов помощи приняли участие более 30 молодых людей из Ласнамяэской основной школы, Таллинской основной школы Махтра, Таллинского Линнамяэского русского лицея, Ласнамяэской русской гимназии и Таллинской гимназии Ляэнемерэ. Сбор пакетов помощи проходил в две смены 5 и 12 ноября в помещениях управы района Ласнамяэ. Управа благодарит всех пришедших на помощь молодых людей и надеется на дальнейшее участие молодежи в жизни общества.

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