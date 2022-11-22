ФОТО ⟩ В пожаре сгорел весь зимний запас дров многоквартирного дома

Весь 12-квартирный дом имел в сарае запас дров на всю зиму. Уже во время пожара на помощь жителям многоквартирного дома пришли добровольцы, привезшие в дом немного дров, чтобы люди могли отапливать помещения.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, но событие серьезное, учитывая, что всем жильцам многоквартирного дома нужно снова покупать дрова до наступления зимы.