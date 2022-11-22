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ФОТО ⟩ В пожаре сгорел весь зимний запас дров многоквартирного дома

Юрген Пуйстая
, репортер-редактор
В пожаре сгорел весь зимний запас дров многоквартирного дома
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Во вторник около двух часов дня спасатели получили сообщение о пожаре в Курекюла волости Эльва, где открытым пламенем горел дровяной сарай рядом с многоквартирным домом.

Весь 12-квартирный дом имел в сарае запас дров на всю зиму. Уже во время пожара на помощь жителям многоквартирного дома пришли добровольцы, привезшие в дом немного дров, чтобы люди могли отапливать помещения.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал, но событие серьезное, учитывая, что всем жильцам многоквартирного дома нужно снова покупать дрова до наступления зимы.

Во время происшествия также загорелся автомобиль, припаркованный за сараем. К 16:05 пожар был локализован. По предварительным данным, возгорание началось в одном из сараев. Более конкретные обстоятельства должны быть выявлены в ходе производства.

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