Сегодня в шесть часов вечера зажглись огни на рождественской елке на Ратушной площади, и тем самым таллиннская рождественская ярмарка была официально открыта.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Праздник к нам пришел: на таллиннской рождественской елке зажгли огни
Праздник к нам пришел: на таллиннской рождественской елке зажгли огни
Посмотреть на зажжение огней и световое шоу, которое последовало, пришло невероятное количество людей.
На открытии можно было увидеть световое шоу «Tempus fugit» или «Время летит», которое проецировали на стену Ратуши. Это был десятиминутный аудиовизуально-хореографический спектакль. Его можно увидеть только три ночи подряд с пятницы по воскресенье.
В это воскресенье в 16:00 мэр Михаил Кылварт и пробст Таллинна Яан Таммсалу зажгут традиционную первую адвентскую свечу на Ратушной площади.
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