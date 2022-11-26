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Получил пулевое ранение во время охоты: на Хийумаа скончался пожилой мужчина

rus.postimees.ee
Получил пулевое ранение во время охоты: на Хийумаа скончался пожилой мужчина
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Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

На Хийумаа произошел трагичный несчастный случай: во время охоты был ранен 72-летний мужчина, который скончался на месте.

Сообщение о происшествии на Хийумаа поступило в Центр тревоги сегодня около 13:30. «Насколько известно, местное охотничье общество проводило охоту с облавой, во время которой был застрелен 72-летний мужчина. К сожалению, его травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте», – пояснил руководитель Ляэнеской префектуры Маргус Калдма.

Он добавил, что на месте происшествия продолжаются работы по выяснению обстоятельств и первичные процессуальные действия. Что произошло во время охоты и что привело к такому трагическому финалу, на это должно дать ответ начатое уголовное производство», – сказал Калдма.

Расследование проводится Ляэнеской префектурой и находится в ведении Ляэнеской окружной прокуратуры.

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