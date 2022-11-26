Получил пулевое ранение во время охоты: на Хийумаа скончался пожилой мужчина

Сообщение о происшествии на Хийумаа поступило в Центр тревоги сегодня около 13:30. «Насколько известно, местное охотничье общество проводило охоту с облавой, во время которой был застрелен 72-летний мужчина. К сожалению, его травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте», – пояснил руководитель Ляэнеской префектуры Маргус Калдма.