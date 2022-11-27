Праздники все ближе: накануне первого Адвента в Таллинне и Риге открылись рождественские ярмарки. Rus.Postimees предлагает посмотреть фотографии и сравнить две ярмарки.
Фото ⟩ Где лучше? В Таллинне и Риге открылись рождественские ярмарки
Таллиннская ярмарка
На старейшей площади нашей столицы вновь можно найти кусочек рождественской сказки – открылись киоски и сцена таллиннской рождественской ярмарки, которую так любят посещать в период зимних праздников жители и гости столицы.
В этом году рождественская ярмарка будет дольше работать по вечерам, чтобы посетители успели отведать рождественских блюд и горячих напитков. Еще один сюрприз для посетителей ярмарки – новое оформление сцены, которая по выходным будет предлагать плотную культурную программу.
По традиции, которая насчитывает уже более 580 лет, в центре Ратушной площади установлена рождественская ель – высота главной елки страны в этом году составляет 15 метров, а выросла красавица в волости Ания, деревне Мустйыэ.
В первое воскресенье Адвента, 27 ноября, на ярмарку прибывает Дед Мороз – в своем домике на Ратушной площади он будет ждать ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы ярмарки. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Малыши в этом году снова могут покататься на ярмарке на каруселях – в этом году их целых три.
Киоски рождественской ярмарки предлагают традиционную рождественскую еду: от тушеной кислой капусты и привычных кровяных колбасок до более изысканных блюд, таких как утиные ножки или антрекот из оленины. Не обделили в этом году вниманием и вегетарианцев – они также найдут на ярмарке множество вкусных блюд.
Впервые на рождественской ярмарке будет открыт Дом сладостей – его легко можно будет найти по запаху, ведь в нем будут выпекать большие булочки с корицей и кардамоном. Здесь же сладкоежек будут ждать булочки, приготовленные по рецепту домашней пекарни Krõbe Kakuke, принимавшей участие в телешоу «Лучший пекарь Эстонии», а также эклеры, миндальные пирожные макарон и печенье от кондитерской Suhkruingel.
Как всегда, на рождественской ярмарке будет представлен огромный ассортимент пипаркооков. Купить на ярмарке можно будет не только готовые пипаркооки, но и оригинальное тесто для пряного печенья.
С морозом помогут бороться горячие напитки – с добавлением алкоголя и без. В этом году посетители ярмарки найдут, например, такую новинку, как глёг с красным апельсином и чили – его подадут в домике экологически чистых продуктов. В том же домике желающих согреться ждет и традиционно популярный среди посетителей ярмарки чернично-черносмородиновый глёг.
Те, кому покажется, что напитки недостаточно хорошо отгоняют холод, смогут купить на ярмарке продукцию из овечьей шерсти и овчины от малых эстонских производителей – варежки, шапки, тапочки, сапоги, покрывала для детских колясок и многое другое.
Притаился среди киосков и небольшой домик ремесел, в котором желающие смогут помастерить под чутким руководством ремесленников и научиться у них основным рабочим приемам.
Торжественное закрытие рождественской ярмарки состоится 8 января.
Рижская ярмарка
В субботу, 26 ноября, на Домской площади в Риге витали ароматы глинтвейна, имбиря и корицы – там заработала традиционная рождественская ярмарка. Rus.TVNET подготовил фотоотчет с первого дня работы ярмарки, двери которой в самом сердце Риги будут открыты до 1 января 2023 года.
На ярмарке есть возможность побывать в доме Деда Мороза, посетителей будут радовать маленькие гномы, а дети могут отправить письма в Лапландию.
Каждую пятницу на рождественcкой ярмарке настроение будет поднимать диджей, по субботам ожидаются выступления хоров и музыкальных ансамблей, а по воскресеньям площадь будет наполнять фольклорная музыка. Всех посетителей ожидают специальные коктейли, сладости и деликатесы, современное и зимнее меню street-food, а также традиционные блюда латышской кухни.
В свою очередь, латвийские ремесленники предложат свечи из пчелиного воска, различные творческие наборы – например, для изготовления посуды и дверных венков, для вязания аксессуаров, для украшения стен, изготовления свечей и, конечно, другие интересные вещи. Также доступно множество традиционных подарков, таких как имбирные пряники, шерстяные носки и перчатки и многое другое.