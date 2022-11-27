Фото ⟩ Где лучше? В Таллинне и Риге открылись рождественские ярмарки

Впервые на рождественской ярмарке будет открыт Дом сладостей – его легко можно будет найти по запаху, ведь в нем будут выпекать большие булочки с корицей и кардамоном. Здесь же сладкоежек будут ждать булочки, приготовленные по рецепту домашней пекарни Krõbe Kakuke, принимавшей участие в телешоу «Лучший пекарь Эстонии», а также эклеры, миндальные пирожные макарон и печенье от кондитерской Suhkruingel.

Как всегда, на рождественской ярмарке будет представлен огромный ассортимент пипаркооков. Купить на ярмарке можно будет не только готовые пипаркооки, но и оригинальное тесто для пряного печенья.

С морозом помогут бороться горячие напитки – с добавлением алкоголя и без. В этом году посетители ярмарки найдут, например, такую новинку, как глёг с красным апельсином и чили – его подадут в домике экологически чистых продуктов. В том же домике желающих согреться ждет и традиционно популярный среди посетителей ярмарки чернично-черносмородиновый глёг.

Те, кому покажется, что напитки недостаточно хорошо отгоняют холод, смогут купить на ярмарке продукцию из овечьей шерсти и овчины от малых эстонских производителей – варежки, шапки, тапочки, сапоги, покрывала для детских колясок и многое другое.

Притаился среди киосков и небольшой домик ремесел, в котором желающие смогут помастерить под чутким руководством ремесленников и научиться у них основным рабочим приемам.

Торжественное закрытие рождественской ярмарки состоится 8 января.

Рижская ярмарка