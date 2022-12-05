Финляндия направила в парламент страны проект о вступлении в НАТО

С получением законопроекта парламент уже может приступить к обсуждению решений, связанных с членством в НАТО, хотя две страны – Венгрия и Турция – еще не ратифицировали вступление Финляндии в ряды альянса.

Хаависто отметил, что обсуждение вступления Финляндии в НАТО в парламенте юридически уже возможно.

На прошлой неделе Хаависто объявил, что Венгрия согласилась ратифицировать членство Финляндии и Швеции в начале февраля, сообщает Helsinkin Sanomat. График ратификации в Турции пока неизвестен, но в июне в стране пройдут президентские и парламентские выборы, что приведет к весеннему перерыву в работе парламента.