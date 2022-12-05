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Финляндия направила в парламент страны проект о вступлении в НАТО

STT/BNS
Финляндия направила в парламент страны проект о вступлении в НАТО
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото: Ints Kalnins

Сегодня правительство Финляндии направило в парламент законопроект о вступлении страны в НАТО, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

С получением законопроекта парламент уже может приступить к обсуждению решений, связанных с членством в НАТО, хотя две страны – Венгрия и Турция – еще не ратифицировали вступление Финляндии в ряды альянса.

Хаависто отметил, что обсуждение вступления Финляндии в НАТО в парламенте юридически уже возможно.

На прошлой неделе Хаависто объявил, что Венгрия согласилась ратифицировать членство Финляндии и Швеции в начале февраля, сообщает Helsinkin Sanomat. График ратификации в Турции пока неизвестен, но в июне в стране пройдут президентские и парламентские выборы, что приведет к весеннему перерыву в работе парламента.

График ратификации обсуждался на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, где Хаависто встретился с венгерскими и турецкими министрами.

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