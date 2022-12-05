Сегодня правительство Финляндии направило в парламент законопроект о вступлении страны в НАТО, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Финляндия направила в парламент страны проект о вступлении в НАТО
С получением законопроекта парламент уже может приступить к обсуждению решений, связанных с членством в НАТО, хотя две страны – Венгрия и Турция – еще не ратифицировали вступление Финляндии в ряды альянса.
Хаависто отметил, что обсуждение вступления Финляндии в НАТО в парламенте юридически уже возможно.
На прошлой неделе Хаависто объявил, что Венгрия согласилась ратифицировать членство Финляндии и Швеции в начале февраля, сообщает Helsinkin Sanomat. График ратификации в Турции пока неизвестен, но в июне в стране пройдут президентские и парламентские выборы, что приведет к весеннему перерыву в работе парламента.
График ратификации обсуждался на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, где Хаависто встретился с венгерскими и турецкими министрами.