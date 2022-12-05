Брак длиной 24 дня. Адриано развёлся с женой из-за чемпионата мира по футболу

По сведениям источника, несколько дней назад Адриано отправился навестить друзей в Вила-Крузейро в северной зоне Рио, и вернулся домой только через два дня. Он уезжал смотреть матч между Бразилией и Швейцарией. Микаэла не приняла извинений после его возвращения домой, а сам Адриано не дал ей объяснений, где он находился. Жена бразильца планировала устроить семейный ужин, однако бывший футболист домой не приходил.