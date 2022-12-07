Госбюджет на 2023 год – одобрен. Смотрите, на что пойдут наши налоги

В 2023 году расходы на оборону в Эстонии впервые превысят один миллиард евро, что составляет 2,9 процента ВВП.

На увеличение заработной платы в бюджете следующего года выделено 243 миллиона евро, а фонды заработной платы учителей, работников культуры и сотрудников, отвечающих за внутреннюю безопасность, вырастут на 15 процентов. Минимальная заработная плата школьного учителя увеличится на 36 процентов, а минимальная заработная плата сотрудника полиции – на 17 процентов.

Бюджет семейных пособий увеличится на 177,1 млн евро в 2023 году. Повысятся пособия многодетным семьям, а также детские пособия на первого и второго ребенка в семье и пособие одиноким родителям.

Средняя пенсия по старости не облагается подоходным налогом с нового года. Вместе с чрезвычайным увеличением и индексацией пенсий средняя пенсия по старости увеличивается до 704 евро в месяц. Общий необлагаемый налогом доход с начала года вырастет до 654 евро в месяц.

В 2023 году к финансированию высшего образования будет добавлено 41,5 миллиона евро, и в каждом последующем году финансирование будет увеличиваться еще на 15 процентов. Со следующего года на переход на эстонское образование будет выделяться 41 миллион долларов ежегодно.

Инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии получат поддержку в размере 166 миллионов евро.