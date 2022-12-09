Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летнего Инаятулла, который вчера утром вышел из дома на улице Мяэ в Тарту и должен был идти в школу Луунья, но так там и не появился. И домой он до сих пор не вернулся.
Пошел в школу и исчез: полиция ищет пропавшего подростка
Обеспокоенные родственники обратились в полицию после того, как 16-летний молодой человек не пришел ни в школу, ни домой. Утром на автовокзале он сказал друзьям, что плохо себя чувствует и вместо того, чтобы идти в школу, вернется домой. Однако мальчик не вернулся домой и до сих пор неизвестно, где он может находиться.
Получив сообщение, полиция приступила к поискам молодого человека, и к настоящему времени проверены как окрестности его дома в Тарту, так и территория вокруг учебного заведения в Луунья. Полиция побеседовала как с близкими, так и школьной семьей, но они также не знают, где мог быть пропавший. Телефон подростка отключен и нет возможности спросить его, где он проводит время и все ли с ним в порядке. Молодой человек не говорит по-эстонски, немного говорит на английском.
Его рост около 178 см, у него среднее телосложение. Он носит очки. Когда вышел из дома, он был одет в черную куртку и джинсы.
Полиция просит тех, кто видел соответствующего описанию молодого человека или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.