Пошел в школу и исчез: полиция ищет пропавшего подростка

Обеспокоенные родственники обратились в полицию после того, как 16-летний молодой человек не пришел ни в школу, ни домой. Утром на автовокзале он сказал друзьям, что плохо себя чувствует и вместо того, чтобы идти в школу, вернется домой. Однако мальчик не вернулся домой и до сих пор неизвестно, где он может находиться.

Получив сообщение, полиция приступила к поискам молодого человека, и к настоящему времени проверены как окрестности его дома в Тарту, так и территория вокруг учебного заведения в Луунья. Полиция побеседовала как с близкими, так и школьной семьей, но они также не знают, где мог быть пропавший. Телефон подростка отключен и нет возможности спросить его, где он проводит время и все ли с ним в порядке. Молодой человек не говорит по-эстонски, немного говорит на английском.

Его рост около 178 см, у него среднее телосложение. Он носит очки. Когда вышел из дома, он был одет в черную куртку и джинсы.