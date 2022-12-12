В пятницу, 9 декабря, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Йыгева недалеко от железнодорожной станции пострадала женщина, которую сбил пассажирский поезд.
Пассажирский поезд сбил человека
Пассажирский поезд сбил человека
Инцидент произошел в четверть пятого вечера, когда женщина, которая переходила железную дорогу в непредназначенном для этого месте, попала под пассажирский поезд.
На месте было установлено, что ее травмы не опасны для жизни, на машине скорой помощи она была доставлена в Йыгеваскую больницу.
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