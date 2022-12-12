Пассажирский поезд сбил человека

Инцидент произошел в четверть пятого вечера, когда женщина, которая переходила железную дорогу в непредназначенном для этого месте, попала под пассажирский поезд.

На месте было установлено, что ее травмы не опасны для жизни, на машине скорой помощи она была доставлена в Йыгеваскую больницу.