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ВИДЕО ⟩ Российские военные смогут сдаться в плен беспилотнику

rus.postimees.ee
Российские военные смогут сдаться в плен беспилотнику
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Дрон.
Дрон. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал для российских военных подробную видеоинструкцию, как правильно сдаться в плен беспилотнику.

Для начала, российскому военному нужно позвонить по специальному номеру координационного штаба «Хочу жить», после чего он получит координаты и время прибытия дрона. 

Когда дрон появится, российских военный должен поднять руки в сторону и вверх, тем самым подтвердив свой намерения, а после этого последовать за беспилотником до места встречи с украинскими военными.

Генеральный штаб ВСУ заявляет, что такой метод сделает сдачу в плен более безопасной.

Видео:

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