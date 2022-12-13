ВИДЕО ⟩ Российские военные смогут сдаться в плен беспилотнику

Для начала, российскому военному нужно позвонить по специальному номеру координационного штаба «Хочу жить», после чего он получит координаты и время прибытия дрона.

Когда дрон появится, российских военный должен поднять руки в сторону и вверх, тем самым подтвердив свой намерения, а после этого последовать за беспилотником до места встречи с украинскими военными.

Генеральный штаб ВСУ заявляет, что такой метод сделает сдачу в плен более безопасной.