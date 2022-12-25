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15-летняя Анналооре вернулась домой

Обновлено 02.01 в 17:05
rus.postimees.ee
15-летняя Анналооре вернулась домой
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

2 января полиция сообщила, что 15-летняя Анналооре, ушедшая из дома в рождественский сочельник, в порядке, и уже вернулась к семье.

9 декабря полиция сообщала, что, хотя им и поступали сообщения о том, что Анналооре гуляет со своими сверстниками в Таллинне, им не удавалось ее поймать.

Поиски подростка продолжались целую неделю, однако в понедельник, 2 января, полиции сообщили, что Анналооре самостоятельно вернулась домой и с ней все в порядке.

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