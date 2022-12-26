Сотрудник немецкой спецслужбы мог передавать Москве данные по Украине

Как пишут журналисты, ссылаясь на источники в службах безопасности, сейчас проверяется версия о том, что подозреваемый мог быть объектом шантажа. Между тем ни Генпрокуратура Германии (GBA), ни BND к моменту публикации материала не предоставили комментария на эту тему.

Ранее в BND сообщили, что спецслужба сама выявила в своих рядах предполагаемый случай госизмены и провела масштабное внутреннее расследование.

По данным Генпрокуратуры Германии, в 2022 году Карстен Л. передал России сведения, относящиеся к государственной тайне. Если эти подозрения подтвердятся, это станет "важным ударом против российского шпионажа", заявил в этой связи министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

Российские шпионы в Германии

За последние годы в Германии несколько человек были признаны судом виновными в шпионаже в пользу России. Однако раскрытие "двойных агентов" остается до сих пор редкостью.

В 2014 году в рядах BND был выявлен сотрудник, передавший США базу данных с настоящими именами и именами прикрытия агентов германской спецслужбы за границей. В марте 2016 года высший земельный суд в Мюнхене признал его виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США и приговорил к восьми годам лишения свободы. Этот же сотрудник BND предлагал свои услуги осведомителя и России, пишут NDR и WDR.

После начала войны в Украине Ведомство по охране конституции предупредило германские министерства и ведомства о возросшей опасности российского шпионажа. После этого в отношении сотрудников ряда министерств были выдвинуты подозрения, что они могли являться так называемыми агентами влияния России. Ни обысков, ни задержаний, однако, по сведениям журналистов, в этой связи не проводилось.