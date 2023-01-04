Куда подевались очереди? Экзамен по вождению можно сдать хоть завтра

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Мы достигли ситуации, когда на сегодняшний день время экзамена по вождению на категорию B доступно почти в каждом городе в течение одной недели. В Таллинне, Пярну, Тарту, Раквере и Вильянди экзамен по вождению можно сдать хоть завтра», - рассказала администратор службы экзаменов департамента Аве Смирнов.

По словам Смирнов, долгие очереди на сдачу экзаменов по вождению, несомненно, были проблемой последних лет, и поэтому Департамент транспорта предпринял шаги для ее решения. «В том числе мы изменили внутреннюю организацию работы, которая позволяет одному экзаменатору принимать по семь экзаменов по вождению категории В в день вместо прежних шести экзаменов категории В, также мы набрали больше экзаменаторов», – сообщила она.