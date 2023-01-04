В прошлом году Департамент транспорта принял 46 088 экзаменов по вождению, что почти на десять тысяч больше, чем двумя годами ранее.
Куда подевались очереди? Экзамен по вождению можно сдать хоть завтра
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Мы достигли ситуации, когда на сегодняшний день время экзамена по вождению на категорию B доступно почти в каждом городе в течение одной недели. В Таллинне, Пярну, Тарту, Раквере и Вильянди экзамен по вождению можно сдать хоть завтра», - рассказала администратор службы экзаменов департамента Аве Смирнов.
По словам Смирнов, долгие очереди на сдачу экзаменов по вождению, несомненно, были проблемой последних лет, и поэтому Департамент транспорта предпринял шаги для ее решения. «В том числе мы изменили внутреннюю организацию работы, которая позволяет одному экзаменатору принимать по семь экзаменов по вождению категории В в день вместо прежних шести экзаменов категории В, также мы набрали больше экзаменаторов», – сообщила она.
В настоящее время в Департаменте транспорта работают 39 экзаменаторов, и опросы показывают, что удовлетворенность экзаменуемых ими находится на рекордно высоком уровне. «В 2022 году удовлетворенность экзаменаторами составила 75,8 процента, что является самым высоким результатом за всю историю работы департамента», – пояснила Смирнов.