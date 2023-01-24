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ФОТО ⟩ Полиция просит помощи в установлении личностей подозреваемых

rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в установлении личностей подозреваемых
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Полиция просит помощи в установлении личностей людей, изображенных на фотографиях.

Эти мужчины подозреваются в совершении преступления против имущества в столичном районе Ласнамяэ в окрестностях парка Тондираба. Инцидент произошел 19 января в промежутке между 01.00-04.00 ночи.

Просим всех, кто узнает мужчин на фотографии или видел их перемещения на квадроцикле той ночью, сообщить об этом в полицию по номеру телефона 58187905.

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