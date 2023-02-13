Впереди планеты всей: четверть миллиона человек уже подали декларацию о доходах

«Декларация о доходах не зря называется национальным видом спорта эстонцев: большинство спешат зайти в e-MTA, как только информация становится общедоступной, то есть в первый день подачи декларации», - рассказала Лаадога.

По ее словам, количество поданных деклараций в столь короткие сроки сопоставимо с прошлым годом: тогда электронная среда MTA также была открыта уже в выходные - до официального начала декларирования, - и к 11 часам утра понедельника была подана 231 000 деклараций.

За 2021 год 753 000 человек подали декларацию о доходах, 96,5 процента из них в электронном виде. Было возвращено 212 миллионов евро переплаченного подоходного налога, а сумма, которую пришлось заплатить дополнительно, составила 106 миллионов евро.

Декларирование доходов официально начинется 15 февраля и продлится до второго мая. Возврат переплаченного налога будет осуществляться с 28 февраля. Тем, кто подал декларацию в бумажном виде, - с 17 марта.

Скорость возврата переплаченного налога не зависит от того, была ли подана декларация в первые часы открытия системы или была оформлена позже в течение недели.