По данным Elektrilevi, по состоянию на 19:30 в районах Ууэ-Мааильма и Тынисмяэ в центре Таллинна без электричества остались около 1000 клиентов.
Короткое замыкание в здании Национальной библиотеки частично обесточило центр Таллинна
Дополнено в 20:30
Короткое замыкание в здании Национальной библиотеки частично обесточило центр Таллинна
Руководитель по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд пояснила Postimees, что отключение электроэнергии началось в ремонтируемом здании Национальной библиотеки, где расположена подстанция, обслуживающая регион. Вода, проникшая через крышу здания, вызвала короткое замыкание на подстанции.
«В настоящее время ремонтные работы продолжаются. Отключение постараются устранить к двум часам ночи», – сказала Рейланд.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.
Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.
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