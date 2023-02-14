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Короткое замыкание в здании Национальной библиотеки частично обесточило центр Таллинна

Дополнено в 20:30
Маргус Паалисте
, журналист
Короткое замыкание в здании Национальной библиотеки частично обесточило центр Таллинна
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

По данным Elektrilevi, по состоянию на 19:30 в районах Ууэ-Мааильма и Тынисмяэ в центре Таллинна без электричества остались около 1000 клиентов.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Elektrilevi Кристи Рейланд пояснила Postimees, что отключение электроэнергии началось в ремонтируемом здании Национальной библиотеки, где расположена подстанция, обслуживающая регион. Вода, проникшая через крышу здания, вызвала короткое замыкание на подстанции.

«В настоящее время ремонтные работы продолжаются. Отключение постараются устранить к двум часам ночи», – сказала Рейланд.

В центре Таллинна без электричества остались около 1000 клиентов.
В центре Таллинна без электричества остались около 1000 клиентов. Фото: Kuvatõmmis

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.

Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

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