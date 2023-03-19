Самой молодой жертве было девять лет: суд не освободил педофила досрочно

Находящийся в заключении с весны 2020 года 43-летний мужчина был осужден осенью того же года после непродолжительного судебного разбирательства. Суд не освободил его, так как, согласно объяснению, приведенному в его решении, он совершил преступления против несовершеннолетних при особо тяжких обстоятельствах. Согласно судебным документам, его самой молодой жертве было девять лет. Мужчина также изнасиловал 12- и 14-летних жертв.