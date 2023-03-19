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Самой молодой жертве было девять лет: суд не освободил педофила досрочно

Марко Суурмяги
Самой молодой жертве было девять лет: суд не освободил педофила досрочно
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Тартуская тюрма. Иллюстративное фото.
Тартуская тюрма. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Судья Вильяндиского суда не согласился досрочно освободить 43-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании как минимум одного ребенка и совершении в отношении него различных преступлений сексуального характера. К такой же позиции пришли и судьи окружного суда.

Находящийся в заключении с весны 2020 года 43-летний мужчина был осужден осенью того же года после непродолжительного судебного разбирательства. Суд не освободил его, так как, согласно объяснению, приведенному в его решении, он совершил преступления против несовершеннолетних при особо тяжких обстоятельствах. Согласно судебным документам, его самой молодой жертве было девять лет. Мужчина также изнасиловал 12- и 14-летних жертв.

Мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и вступлении в половую связь с лицом моложе 14 лет. Перед вынесением приговора мужчина утверждал, что причиной его действий стали проблемы со спутницей жизни. При этом сейчас она утверждает, что будет поддерживать педофила после его освобождения.

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