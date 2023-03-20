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Индекс счастья: Финляндия снова заняла первое место

Эстония сильно позади
rus.postimees.ee
Индекс счастья: Финляндия снова заняла первое место
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Флаг Финляндии.
Флаг Финляндии. Фото: Ints Kalnins

Финляндия шестой год подряд возглавила мировой индекс счастья ООН, пишет Rus.ERR.

В рейтинге ООН отмечается, что в основе благополучия Финляндии лежит социальная поддержка, хороший уровень дохода, крепкое здоровье, свобода, благотворительность и отсутствие коррупции.

Финляндия занимается первое место в рейтинге счастья уже шестой год подряд.

За ней следуют Дания, Исландия и Израиль. Все остальные страны Северной Европы также входят в первую десятку.

Эстония заняла 36-ю строчку рейтинга.

Индекс счастья.
Индекс счастья. Фото: Скриншот.
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