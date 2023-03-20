Индекс счастья: Финляндия снова заняла первое место
Эстония сильно позади
Индекс счастья: Финляндия снова заняла первое место
В рейтинге ООН отмечается, что в основе благополучия Финляндии лежит социальная поддержка, хороший уровень дохода, крепкое здоровье, свобода, благотворительность и отсутствие коррупции.
Финляндия занимается первое место в рейтинге счастья уже шестой год подряд.
За ней следуют Дания, Исландия и Израиль. Все остальные страны Северной Европы также входят в первую десятку.
Эстония заняла 36-ю строчку рейтинга.