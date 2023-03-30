Медленнее, но безопаснее ⟩ Таллинн намерен снизить предельную скорость электросамокатов

Для Таллинна основное беспокойство представляет слишком высокая скорость движения электросамокатов и их парковка посреди тротуаров, что создает опасные ситуации и препятствует движению пешеходов. Поэтому Таллинн поддерживает изменение Закона о дорожном движении, что дало бы возможность местным самоуправлениям устанавливать правила для предприятий, занимающихся арендой электросамокатов (например, связанные с ограничением скорости, парковкой и проч.).

Отвечающий за сферу транспорта вице-мэр Таллинна Танель Кийк отметил, что для города важно обеспечить безопасность как пешеходов, так и пользователей электросамокатов, и всех участников движения. «При организации дорожного движения всегда нужно искать баланс между скоростью и безопасностью. Нынешняя максимальная скорость электросамокатов, согласно закону, составляет 25 км/ч, что превышает почти в пять раз среднюю скорость пешехода. В то же время число пользователей электросамокатов и количество несчастных случаев с их участием по данным полиции определенно возрастает. В связи с этим мы предлагаем понизить разрешенную скорость до 20 км/ч, а в Старом городе и зонах с активным движением еще ниже», - пояснил Кийк.

Вице-мэр Владимир Свет также подчеркнул, что развитие услуги аренды электросамокатов не должно происходить за счет пешеходов. «Оставленные посреди тротуаров электросамокаты представляют особенную сложность для людей с расстройствами зрения, пожилых людей и родителей с колясками, - сказал Свет. – Решение могло бы быть в том, чтобы запретить оставлять электросамокаты на узких тротуарах. В некоторых зонах парковка электросамокатов могла бы быть разрешена только в определенных местах, которые показаны пользователю в приложении. Это позволило бы избежать блокировки оставленными самокатами перекрестков, остановок и других важных объектов, а также создания препятствий для пешеходов».