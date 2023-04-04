Конфликт интересов: в декларации вице-канцлера Министерства экономики выявлен недочет

Сярав, которая являлась руководителем отдела по связям с правительством и главой отдела глобального устойчивого развития компании Bolt с 2019 по 2021 годы, не знала, что декларации опционов были обязательными до запроса ERR.

Причина, по которой ERR обратился к Сярав, заключается в том, что совсем недавно она говорила о предложении Еврокомиссии, которое также касается и Bolt. А именно, комиссия хочет, чтобы со всех, кто использует цифровую платформу для предоставления услуг проживания или такси, взимался налог с оборота. По данным комиссии, с изменением налога государства-члены смогут собирать около 6,5 млрд евро в год. На прошлой неделе Сярав сказала, что Министерство экономики предложение не поддерживает.