Государство отдаст партиям четыре миллиона евро

На субсидии партиям, представленным в 15-м созыве Рийгикогу, и партиям с результатами ниже избирательного ценза, но набравшим по крайне мере два процента голосов, государство в этом году направит в общей сложности около четырех миллионов евро.
Наибольшая часть поддержки достанется Партии реформ, которой государство выделит 1 422 998 евро. Эстонская консервативная народная партия (EKRE) получит 653 809 евро, а Центристская партия - 615 350 евро. Партия «Ээсти 200» получит 538 431 евро, Социал-демократическая партия - 346 134 евро, а партия «Отечество» - 307 675 евро.
Поддержку получат и партии, не преодолевшие избирательный порог, но набравшие по крайне два процента, но менее трех процентов голосов. Таким образом, Объединенная левая партия Эстонии получит поддержку в размере 22 500 евро, а Партия правых - 22 500 евро.
По результатам выборов Партия реформ получила 37 мест в Рийгикогу, EKRE - 17, Центристская партия - 16, «Ээсти 200» - 14, Социал-демократическая партия - девять, а партия «Отечество» - восемь мест.