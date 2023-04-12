Президент Карис посетит Нидерланды

В Гааге глава эстонского государства встретится с королем Нидерландов Виллемом-Александром, председателем Сената Яном Антони Брюйном и вице-спикером Палаты представителей Роэлиеном Каммингом, а также с премьер-министром Марком Рютте.

На встречах будут обсуждаться вопросы укрепления отношений между Эстонией и Нидерландами, а также более широкое сотрудничество в рамках Европейского союза и НАТО. Они обсудят агрессию России против Украины и всестороннюю поддержку Украины, а также подготовку к предстоящему саммиту НАТО. Также они будут искать пути активизации сотрудничества в области энергетики, поскольку Эстония заинтересована в опыте Нидерландов в развитии зеленого сектора и морской ветроэнергетики.

В пятницу, 14 апреля, президент Алар Карис посетит Роттердамский университет Эразма, где он работал в качестве научного сотрудника. Там глава государства выступит перед студентами с речью о проблемах мира в Европе.

Затем Президент Карис откроет уголок, посвященный коллекции эстонской литературы, в Доме всех языков в Амстердамской публичной библиотеке Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Коллекция книг была собрана в сотрудничестве между посольством Эстонии в Нидерландах, Национальной библиотекой Эстонии и Эстонским домом в Нидерландах. Глава государства также встретится с почетными консулами и работающими в Нидерландах эстонскими предпринимателями и их партнерами.

Президента Республики будет сопровождать супруга, Сирье Карис.