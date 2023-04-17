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Эксперты ЕЦБ: основная причина роста цен кроется в жадности предпринимателей

Эркки Эрилайд
, журналист
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

В основном после ослабления энергетического кризиса центральные банки называют главной причиной инфляции быстрый рост заработной платы. Однако эксперты в блоге ЕЦБ считают, что рост цен связан с постоянно увеличивающейся прибылью компаний.

Статистические данные Евростата и расчеты экономистов Европейского центрального банка (ЕЦБ) показали, что компании еврозоны повысили свои цены и увеличили прибыль значительно больше, чем увеличились их расходы. В то же время прибыль компаний выросла в два раза быстрее, чем расходы на зарплату.

В последнее время инфляция в еврозоне была высокой в основном из-за резкого роста цен на энергоносители. Теперь же цены на энергоносители стремительно снижаются уже три месяца подряд, однако это не отразилось на ценах на товары и услуги. Скорее, подчеркивается, что из-за резкого роста расходов на заработную плату мы больше никогда не увидим таких цен, как до энергокризиса.

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