Эксперты ЕЦБ: основная причина роста цен кроется в жадности предпринимателей

Статистические данные Евростата и расчеты экономистов Европейского центрального банка (ЕЦБ) показали, что компании еврозоны повысили свои цены и увеличили прибыль значительно больше, чем увеличились их расходы. В то же время прибыль компаний выросла в два раза быстрее, чем расходы на зарплату.

В последнее время инфляция в еврозоне была высокой в основном из-за резкого роста цен на энергоносители. Теперь же цены на энергоносители стремительно снижаются уже три месяца подряд, однако это не отразилось на ценах на товары и услуги. Скорее, подчеркивается, что из-за резкого роста расходов на заработную плату мы больше никогда не увидим таких цен, как до энергокризиса.