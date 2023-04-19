Кая Каллас: существующая в Эстонии налоговая система – бракованная

Сегодня, 19 апреля, на инфочасе Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопросы членов парламента, касавшиеся запланированных изменений в налогообложении и в выплатах пособий семьям.
Отвечая на вопрос Мартина Хельме, Кая Каллас отметила, что налоговая нагрузка не возрастет. По словам Каллас, существующая налоговая система – бракованная; она наказывает за повышение зарплаты, т. е. человек не видит результата в виде увеличения дохода.
«Мы упраздним ступенчатый подоходный налог, – сказала она. – От этой реформы выиграют все, кто получает менее 8000 евро».
По словам премьер-министра, перед выборами было дано обещание привести в порядок государственные финансы, восстановить баланс доходов и расходов государства. В этом направлении работа ведется.
Каллас отметила, что в налоговой политике цель – не повышать налоги на рабочую силу, так как налогообложение рабочей силы должно быть максимально низким. По этой причине, например, будет применен принцип «кто загрязняет, тот и платит», что поможет направить поведение населения.
Каллас добавила, что на выборах было дано обещание обеспечить безопасность Эстонии и повысить расходы на безопасность до трех процентов от ВВП, а также провести зеленую реформу и принять дальнейшие связанные с этим меры.
Еще одной важной темой сегодняшнего заседания стало сокращение пособий многодетным семьям. Премьер-министр сообщила, что чувство защищенности семей также сопряжено с текущей обстановкой в сфере безопасности. Повышение компенсаций семьям было воспринято как создание неравноправной ситуации семьями, где воспитывается один или два ребенка.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало подчеркнула в своем ответе, что поддержка семей должна в первую очередь исходить из нужд конкретного домохозяйства. Она признала, что важно соответствовать и ожиданиям правомерности. Будет установлен по возможности разумный переходный период, чтобы все могли приспособиться к новой ситуации. Рийсало подчеркнула, что наибольший риск бедности существует для родителей-одиночек. Задача государства – предоставить основанные на нуждах и целенаправленные пособия и услуги именно там, где потребность в помощи выше всего.