Кая Каллас: существующая в Эстонии налоговая система – бракованная

Отвечая на вопрос Мартина Хельме, Кая Каллас отметила, что налоговая нагрузка не возрастет. По словам Каллас, существующая налоговая система – бракованная; она наказывает за повышение зарплаты, т. е. человек не видит результата в виде увеличения дохода.

«Мы упраздним ступенчатый подоходный налог, – сказала она. – От этой реформы выиграют все, кто получает менее 8000 евро».

По словам премьер-министра, перед выборами было дано обещание привести в порядок государственные финансы, восстановить баланс доходов и расходов государства. В этом направлении работа ведется.

Каллас отметила, что в налоговой политике цель – не повышать налоги на рабочую силу, так как налогообложение рабочей силы должно быть максимально низким. По этой причине, например, будет применен принцип «кто загрязняет, тот и платит», что поможет направить поведение населения.

Каллас добавила, что на выборах было дано обещание обеспечить безопасность Эстонии и повысить расходы на безопасность до трех процентов от ВВП, а также провести зеленую реформу и принять дальнейшие связанные с этим меры.

Еще одной важной темой сегодняшнего заседания стало сокращение пособий многодетным семьям. Премьер-министр сообщила, что чувство защищенности семей также сопряжено с текущей обстановкой в сфере безопасности. Повышение компенсаций семьям было воспринято как создание неравноправной ситуации семьями, где воспитывается один или два ребенка.