Такой цены не было два года: европейские газохранилища рекордно заполнены

Европейские газовые хранилища в настоящее время заполнены на 57 процентов, что в два раза больше, чем в тот же месяц прошлого года. Поскольку газа достаточно, и погода теплая, его цена упала сегодня утром ниже отметки в 40 евро/МВт-ч. Теперь газ стоит столько, сколько и летом 2021 года.
Несколько недель газа поступает в хранилища больше, чем из них извлекают. В начале апреля заполненность хранилищ упала до 55 процентов, что все же является самым высоким уровнем с 2011 года. Если посмотреть на среднюю заполненность европейских газовых хранилищ в апреле за последние пять лет, то она в настоящее время выше примерно на половину.
Европейские газовые хранилища крупнейших потребителей газа заполнены даже больше, чем среднее значение. В Германии заполненность составляет 65 процентов, в Италии - 61 процентов. Инчукалнское газохранилище в Латвии, которое снабжает наш регион, заполнено на 36 процентов.
Цель Европы - заполнить газовые хранилища не менее чем на 90 процентов к началу ноября. При нынешних прогнозах это выполнимая задача.
Хорошая заполненность газовых хранилищ объясняется в основном двумя факторами. Прошлая зима была более мягкой, чем ожидалось. Во-вторых, странам ЕС удалось существенно сократить потребление природного газа. Средняя экономия составила 18 процентов, но Финляндии и странам Балтии удалось сэкономить газ значительно больше.
Однако по-прежнему остается большой вопрос о том, какой будет зима в этом году, и это относится не только к Европе, но и другим регионам мира, где большая часть энергии обеспечивается при помощи газа. Это повлияет на спрос и, следовательно, на цену. В то же время, цена на газ значительно снизилась в этом году как в Америке, так и в Азии.