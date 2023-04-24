Рубили деревья и кусты без разбора: суд наказал злоумышленников

Суд приговорил Александра Фокина к четырем месяцам лишения свободы. Наказание было увеличено до 3 лет и 2 месяцев лишения свободы по сравнению с назначенным Вируским уездным судом 08.09.2021 наказанием по совокупности (3 года и 8 дней лишения свободы).

Суд приговорил Аапа Вельса к пяти месяцам лишения свободы. Наказание было увеличено по сравнению с назначенным Вируским уездным судом 22 апреля 2022 наказанием по совокупности (3 года и 6 месяцев лишения свободы). В итоге суд назначил ему три года и семь месяцев лишения свободы.

Суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего через Агентство по охране окружающей среды Эстонской Республики и обязал Аапа Вельса и Александра Фокина солидарно возместить нанесенный окружающей среде ущерб в размере 6444,80 евро.

Александру Фокину и Аапу Вельсу было предъявлено обвинение в том, что они, действуя совместно и по согласованию, в период с начала ноября 2019 года по конец февраля 2020 года организовали незаконные лесозаготовительные работы на земельном участке, принадлежащем матери Аапа Вельс. Согласно обвинительному заключению, незаконность рубки состояла в том, что при вырубке площадь насаждения была уменьшена до величины менее минимального предела, установленного на основании § 31, ч. 4 Закона о лесе. Таким образом, ответчиками не были соблюдены требования о лесозаготовках, установленные Законом о лесе и изданным на его основании правовым актом.

Оба осуждены за пособничество и подстрекательство поскольку и Фокин, и Вельс имели представление о процессе рубки и количестве рубки, и оба проигнорировали заведомо незаконную рубку и не прекратили ее. Таким образом, суд установил, что Фокин и Велс содействовали умышленному противоправному деянию других лиц, то есть незаконной вырубке деревьев, что сопровождалось причинением значительного ущерба окружающей среде.