IKEA решила привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

В ближайшее время IKEA запустит в Эстонии социальную инициативу «Заметь насилие», направленную на повышение осведомленности о домашнем насилии и поощрение людей к открытому обсуждению этой проблемы. В рамках этой инициативы в сотрудничестве с известным дизайнером Карлом Корсар будет создан лайфстайл-продукт, который выражает особый стиль дизайнера и просит нас замечать насилие и не закрывать на это глаза.
«Дом - это место, где можно отдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Место, где можно провести время с близкими, не беспокоясь. Дома человеку всегда должно быть хорошо, ведь дом - это наша крепость и убежище от остального мира. К сожалению, для многих это не так. Как специалисты по семейной жизни, мы не можем игнорировать печальную статистику ООН, согласно которой каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергается насилию со стороны своего партнера. Мы хотим обратить внимание на эту проблему, объединить заинтересованные стороны и инициировать публичные дебаты в эстонском обществе. Мы также создаем специальное решение в сотрудничестве с любимым эстонским дизайнером Карлом Корсаром», - заявил руководитель IKEA Eesti Марко Пыдер.
По словам дизайнера Карла Корсара, дом должен быть местом, где всегда хорошо. «Очень важно, чтобы мы вместе решали проблему насилия со стороны партнера и обращались к наиболее уязвимым членам общества. Долг каждого из нас - не закрывать глаза и действовать», - сказал Корсар, призывая жителей и компании Эстонии присоединиться к инициативе против домашнего насилия.
Дизайнерская продукция в ограниченном количестве
В рамках инициативы «Заметь насилие» впервые в Эстонии состоится уникальное сотрудничество между эстонским дизайнером и IKEA. «Самым важным для нас при выборе Карла в партнеры было то, что его действительно волнует проблема домашнего насилия и что он готов говорить на такую неудобную и сложную тему», - сказал Пыдер.
Карл Корсар создает дизайнерский продукт для специальной коллекции, который символизирует идею замечать насилие посредством графической иллюстрации. Продукция будет продаваться в ограниченном количестве и поможет привлечь внимание к проблеме, которая часто остается скрытой.
Проблема затрагивает каждую третью женщину в Эстонии
Каждая третья женщина в Эстонии хотя бы раз в жизни подвергалась насилию со стороны своего партнера. Это означает, что это проблема не только двух людей, но и всего общества. Целью долгосрочной социальной инициативы IKEA «Заметь насилие», проводящейся в странах Балтии, является инициирование в обществе широкой дискуссии о борьбе с насилием со стороны партнера и содействие позитивным изменениям в долгосрочной перспективе.
Куда обратиться за помощью, если вы подверглись насилию со стороны своего партнера
В сложных ситуациях намного легче справиться, когда ты не один. Если вы ищете помощи или нуждаетесь в поддержке, звоните на консультационные телефоны Департамента социального страхования:
• телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно)
• телефон эмоциональной поддержки и духовной помощи 116 123 (ежедневно с 10:00 до 12:00).
• детский телефон помощи 116 111 (круглосуточно)
• поддержка отказа от насилия 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00)
Дополнительную информацию о борьбе с домашним насилием и повышении осведомленности можно найти на сайтах www.palunabi.ee и www.sotsiaalkindlustusamet.ee.