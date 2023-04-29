IKEA решила привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

Карл Корсар создает дизайнерский продукт для специальной коллекции, который символизирует идею замечать насилие посредством графической иллюстрации. Продукция будет продаваться в ограниченном количестве и поможет привлечь внимание к проблеме, которая часто остается скрытой.

Проблема затрагивает каждую третью женщину в Эстонии

Каждая третья женщина в Эстонии хотя бы раз в жизни подвергалась насилию со стороны своего партнера. Это означает, что это проблема не только двух людей, но и всего общества. Целью долгосрочной социальной инициативы IKEA «Заметь насилие», проводящейся в странах Балтии, является инициирование в обществе широкой дискуссии о борьбе с насилием со стороны партнера и содействие позитивным изменениям в долгосрочной перспективе.

Куда обратиться за помощью, если вы подверглись насилию со стороны своего партнера

В сложных ситуациях намного легче справиться, когда ты не один. Если вы ищете помощи или нуждаетесь в поддержке, звоните на консультационные телефоны Департамента социального страхования:

• телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно)

• телефон эмоциональной поддержки и духовной помощи 116 123 (ежедневно с 10:00 до 12:00).

• детский телефон помощи 116 111 (круглосуточно)

• поддержка отказа от насилия 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00)

Дополнительную информацию о борьбе с домашним насилием и повышении осведомленности можно найти на сайтах www.palunabi.ee и www.sotsiaalkindlustusamet.ee.