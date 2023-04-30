Прогноз: скоро в Таллинне будет жить более полумиллиона жителей

Рост населения Таллинна больше всего произойдет за счет внешней миграции, и, согласно анализу Центра миграции и городских исследований Тартуского университета, через четверть века в столице будет проживать примерно на 90 000 человек больше, чем сейчас

В проведенном по заказу Таллинна анализе исследователи Тартуского университета представили три сценария миграции до 2050 года. Первый, или базовый сценарий, предусматривает продолжение темпов нынешней миграции, в результате чего население Таллинна к 2050 году увеличится на 12 процента, или примерно на 55 000 человек, то есть к середине 21 века в Таллинне будут проживать около полумиллиона человек. За счет внешней миграции добавится 75 000 человек, в то время как естественный прирост населения будет явно отрицательным (-26 500 человек).

Второй сценарий предполагает реализацию рыночного жилищного строительства, и тогда за 25 лет население Таллинна увеличится на одну пятую, но будет развиваться неравномерно за счет некоторых районов города (Кесклинн, Пыхья-Таллинн, Хааберсти), и поэтому городское пространство. В 2050 году в столице будет проживать на 87 000 жителей больше, чем в 2022 году (443 000 человек), или 530 000 человек. Внешняя миграция добавила бы 100 000 человек, внутренняя - почти 9000. Естественный прирост будет отрицательным (-23 227 человек).