Прогноз: скоро в Таллинне будет жить более полумиллиона жителей

За 25 лет население столицы может вырасти почти на нынешнее число жителей Тарту, сообщает ERR.
Рост населения Таллинна больше всего произойдет за счет внешней миграции, и, согласно анализу Центра миграции и городских исследований Тартуского университета, через четверть века в столице будет проживать примерно на 90 000 человек больше, чем сейчас
В проведенном по заказу Таллинна анализе исследователи Тартуского университета представили три сценария миграции до 2050 года. Первый, или базовый сценарий, предусматривает продолжение темпов нынешней миграции, в результате чего население Таллинна к 2050 году увеличится на 12 процента, или примерно на 55 000 человек, то есть к середине 21 века в Таллинне будут проживать около полумиллиона человек. За счет внешней миграции добавится 75 000 человек, в то время как естественный прирост населения будет явно отрицательным (-26 500 человек).
Второй сценарий предполагает реализацию рыночного жилищного строительства, и тогда за 25 лет население Таллинна увеличится на одну пятую, но будет развиваться неравномерно за счет некоторых районов города (Кесклинн, Пыхья-Таллинн, Хааберсти), и поэтому городское пространство. В 2050 году в столице будет проживать на 87 000 жителей больше, чем в 2022 году (443 000 человек), или 530 000 человек. Внешняя миграция добавила бы 100 000 человек, внутренняя - почти 9000. Естественный прирост будет отрицательным (-23 227 человек).
Согласно третьему сценарию, в городе будет лидировать жилищное строительство, то есть в новых жилых районах появится доступное жилье, а старые многоквартирные дома подвергнутся масштабной реконструкции. В новых домах будет проживать на 117 000 человек больше, и жилье будет распределено между районами более равномерно, чем по рыночному сценарию. По такому сценарию население Таллинна вырастет почти на 93 000 жителей, или на 21 процента. Для сравнения, в Тарту, втором по величине городе Эстонии, в конце прошлого года проживали 97 500 человек. За счет внешней миграции в Таллинне добавится 107 000 человек больше, внутренняя миграция составит почти 10 000 человек.
В любом случае население Таллинна растет за счет внешней миграции. Больше всего от внешней миграции выиграют районы Кесклинн, Ласнамяэ и Мустамяэ. За счет внутренней миграции население Таллинна увеличится незначительно, отмечается в прогнозе. По всем трем сценариям население района Кесклинн увеличится на 52-63 процента. При рыночном сценарии рост населения Хааберсти и Кристийне превысит 50 процента. По каждому из сценариев будет сокращаться население района Нымме.
В прогнозе также отмечается, что в 2015 году в Эстонии произошел миграционный поворот, и с тех пор население Таллинна растет в основном за счет иностранцев. Внутригосударственное миграционное сальдо Таллинна в последние годы было отрицательным.
По состоянию на 1 апреля в Таллинне проживают 460 642 человека. За последний год население столицы быстро выросло за счет прибытия украинских военных беженцев.