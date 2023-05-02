Государство выделит в общей сложности 730 000 евро на поддержку службы психического здоровья беженцев войны в Украине и интеграцию общин беженцев.
Государство выделит более 700 000 евро военным беженцам на поддержку душевного здоровья
С ходатайством о выделении субсидии могут обратиться все организации и учреждения, которые предлагают или хотят предложить услуги по охране психического здоровья или поддержку общества беженцам войны, сообщила BNS пресс-служба Министерства социальных дел.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, с начала агрессии России в Украине Эстония приняла большое количество людей, бежавших от войны. «Во время гуманитарного кризиса есть временная необходимость направить отдельные службы и на военных беженцев», – сказала Рийсало. – Мы входим в число стран, принявших наибольшее количество военных беженцев на душу населения в Европе, и наши международные партнеры также признали нашу способность поддерживать этих людей наилучшим образом. Неоценимый вклад в это внесли многие организации, учреждения и волонтеры со всей Эстонии. Открытие меры поддержки помогает еще больше укрепить уже функционирующие услуги и мероприятия, а также открывает возможности для новых инициатив».
Агрессия Российской Федерации в Украине привела к временному или постоянному проживанию в Эстонии почти 70 000 военных беженцев. Люди, вынужденные покинуть родной дом и родную страну из-за насилия, нуждаются во внимании, а их душевные переживания являются фактором риска развития психических расстройств.
При поддержке службы охраны психического здоровья нуждающимся оказывается помощь на родном языке для смягчения негативных последствий травмы, кризиса или психического расстройства. Целью предлагаемых услуг является помощь беженцам войны и их семьям в преодолении трудностей, а также предотвращение развития тяжелых психических расстройств, которые в долгосрочной перспективе создадут дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.
Пособие на поддержку финансирует интеграцию военных беженцев в сообщества и деятельность, которая поддерживает их благополучие. Прибывшие в Эстонию военные беженцы могут еще не ориентироваться в эстонском обществе и правовой системе, их доступ к необходимым услугам затруднен из-за языкового барьера, правовых и культурных барьеров и недостаточной информированности. Кроме того, у тех, кто только что прибыл в Эстонию, еще нет поддерживающей сети, им также может понадобиться и помощь в повседневных делах.
Субсидия предоставляется с 1 апреля до конца года для покрытия расходов, связанных с предоставлением услуг в области психического здоровья и/или поддержкой сообщества. Объем заявочного тура составляет 730 000 евро, заявки можно подавать до 30 ноября или до тех пор, пока в бюджете будут средства.