Государство выделит более 700 000 евро военным беженцам на поддержку душевного здоровья

С ходатайством о выделении субсидии могут обратиться все организации и учреждения, которые предлагают или хотят предложить услуги по охране психического здоровья или поддержку общества беженцам войны, сообщила BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, с начала агрессии России в Украине Эстония приняла большое количество людей, бежавших от войны. «Во время гуманитарного кризиса есть временная необходимость направить отдельные службы и на военных беженцев», – сказала Рийсало. – Мы входим в число стран, принявших наибольшее количество военных беженцев на душу населения в Европе, и наши международные партнеры также признали нашу способность поддерживать этих людей наилучшим образом. Неоценимый вклад в это внесли многие организации, учреждения и волонтеры со всей Эстонии. Открытие меры поддержки помогает еще больше укрепить уже функционирующие услуги и мероприятия, а также открывает возможности для новых инициатив».

Агрессия Российской Федерации в Украине привела к временному или постоянному проживанию в Эстонии почти 70 000 военных беженцев. Люди, вынужденные покинуть родной дом и родную страну из-за насилия, нуждаются во внимании, а их душевные переживания являются фактором риска развития психических расстройств.