Водителям в мае стоит запастись терпением: из-за учений на дорогах будет много военной техники

В рамках активной фазы учений Swift Response c 8 по 14 мая в северной и центральной части Эстонии состоятся различные тренировочные мероприятия, в которых примут участие бойцы Сил обороны, Кайтселийта, а также представители сил союзников, о чем сообщил генштаб Сил обороны.

В частности, на отрезке дороги Пюхайыги-Лообу будет проводиться установка заградительных бетонных элементов. В связи с этим скорость движения на этом участке будет временно снижена.

«Установка заградительных элементов является заранее спланированной деятельностью и имеет в свете учений тренировочные цели. Установка заградительных средств, в том числе, - бетонных элементов, требует вовлечения нескольких сторон, включая местные самоуправления, Спасательный департамент, Транспортный департамент, поэтому такие учения помогают практиковать координацию многостороннего сотрудничества между несколькими учреждениями», - сказал командир инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.

Заградительные средства будут устанавливаться на шоссе таким образом, чтобы все дорожные знаки оставались бы хорошо просматриваемыми и чтобы видимость на перекрестках для автоводителей ничем не ограничивалась. В случае возникновения больших заторов движение будет перенаправляться на Валгейые теэ, где скорость будет снижена.