Правительство одобрило прикладные акты к Закону о совместном проживании

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства. Согласно законопроекту, двое взрослых могут вступить в брак независимо от пола, и помимо брака у людей есть возможность заключить договор о совместном проживании.

Кроме того, предусмотрен упрощенный порядок перехода от совместного проживания к браку. Изменения также вносятся для реализации прав и обязанностей, вытекающих из Закона о совместном проживании. Проект уточняет и положение о происхождении в Законе о семье в отношении права усыновления однополых пар.

В целях реализации Закона о совместном проживании в проекте предусмотрена процедура внесения регистрационных записей и гарантируется, что некоторые права, предоставленные супругам, на практике также распространяются на зарегистрированных партнеров. Права и обязанности, вытекающие непосредственно из договора о совместном проживании, остаются прежними по сравнению с действующим законодательством, среди которых зарегистрированный партнер может усыновить только ребенка своего зарегистрированного партнера.

Договором о совместном проживании зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера, и право на получение субсидий и компенсаций в случае необходимости. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность перехода к браку в упрощенном порядке.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января следующего года. Изменения, необходимые для внесения записей в реестр договоров о совместном проживании, заключенных в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2023 года, до вступления в силу остальных изменений, вступят в силу с 1 октября текущего года.