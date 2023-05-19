Гоударство планирует продолжить работу опорных лиц для военных беженцев

Осенью прекратят свою работу финансируемые государством помощники украинских военных беженцев, однако у властей есть план, как продолжить эту работу.
Пресс-секретарь Министерства социальных дел Аурис Александров рассказал, что нынешние опорные лица начали работать в прошлом году, когда Министерство социальных дел быстро нашло на это деньги из Европейского социального фонда. «Когда в Эстонию прибыли украинские военные беженцы, у многих местных самоуправлений возникли трудности с организацией необходимых им социальных услуг и их интеграции в здешнюю жизнь», – отметил он.
Таким образом, помощь государства приняли 16 самоуправлений: Ляэне-Харью, Пылтсамаа, Сауэ, Тырва, Эльва, Сааремаа, Йыхви, Виймси и Саку, а также Вильянди, Кейла, Пярну, Раквере, Тарту, Хаапсалу и город Таллинн. 19 октября прошлого года в Вильянди были созданы одна должность координатора и две должности вспомогательного персонала. Срочный договор опорных лиц заканчивается 31 октября текущего года.
По словам Александрова, государство установило месячную зарплату координатора военных беженцев в Украине в размере 2 638 евро, а зарплату опорного лица – 1 730 евро, однако самоуправление могло ее поднять за счет собственного кошелька. Также от каждого самоуправления зависело, нанимать ли человека на полный или неполный рабочий день.
В настоящее время Министерство социальных дел совместно с Министерством внутренних дел и Департаментом социального страхования готовит условия для предоставления поддержки финансирования плана Tugiisikuteenus rahvusvahelise kaitse saajatele. Цель состоит в том, чтобы продолжать поддерживать самоуправления, чтобы сохранить на своих должностях вспомогательных лиц, которые будут работать с беженцами, получившими международную защиту.
«Поскольку мера еще разрабатывается, мы пока не можем раскрывать детали, но работаем над тем, чтобы органы местного самоуправления и в дальнейшем могли помогать людям, – сказал Александров. – Служба опорных лиц поддерживает получателя международной защиты и/или членов его семьи, которые нуждаются в дополнительной помощи и поддержке, чтобы адаптироваться и самостоятельно справляться на новом месте жительства».
Как уточнил Александров, речь идет не об обязанности самоуправления по созданию должности координатора и опорного лица, а о содействии ведению такой работы.
На вопрос, насколько, по мнению Министерства социальных дел, оправдали себя рассматриваемые позиции, он ответил, что поддержка государства, безусловно, помогла, но каждое самоуправление должно само оценивать результат.
Количество военных беженцев
По данным Департамента социального страхования, наибольшее количество украинских военных беженцев прибыло в Эстонию в феврале, марте и апреле прошлого года: всего 52 924. Например, в апреле этого года к нам приехало 2712 военных беженцев, из которых почти 58 процентов остались здесь.
Комиссар отдела идентификации и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Лийс Валк заявила, что число военных беженцев, прибывающих в Эстонию и ищущих здесь защиты, превышает число тех, кто отказывается от защиты.
«Число военных беженцев не увеличивается такими темпами, как в начале войны, однако непрерывно растет с начала войны до сегодняшнего дня, – сказал он. – В начале войны в Эстонию прибывало около 2000 военных беженцев в день. Прошлым летом это число уменьшилось, а осенние прогнозы о том, что число прибывающих сюда военных беженцев зимой может снова резко возрасти, не оправдались».
В последние месяцы, по словам Валк, количество прибывающих в Эстонию и просителей временной или международной защиты остается стабильным, на уровне 250-350 в неделю. Также наблюдается стабильное количество отказов от защиты, таких заявлений поступает 50-100 в неделю.
Два вида защиты
По состоянию на конец второй недели мая в Эстонии действовала временная защита около 35 000 военных беженцев, а международная защита с начала войны предоставлена чуть менее 5 000 граждан Украины.
«Эти статусы дают военным беженцам социальные гарантии, с одной стороны, например, право работать здесь, отправлять детей в школу и получать медицинскую страховку, но они также налагают обязательства», – сказала Лийс Валк.
Поскольку граждане Украины в настоящее время могут находиться в Эстонии без визы, здесь определенно есть военные беженцы, которые решили, что не хотят просить здесь временную или международную защиту. «В первую очередь причиной такого решения может быть желание в ближайшее время уехать из Эстонии либо обратно в Украину, либо в другую европейскую страну, – сказала Валк. – Поэтому трудно сказать точное количество военных беженцев в Эстонии, однако количество выданных временной и международной защиты является хорошим показателем того, сколько в Эстонии бежавших от войны украинцев».
Раньше и сейчас
- Наибольшее количество украинских военных беженцев прибыло в Эстонию с конца февраля по конец апреля прошлого года – 52 924 человека.
- В апреле этого года в Эстонию из Украины прибыли 2712 военных беженцев, из которых почти 58 процентов остались здесь, остальные уехали в другие страны.
Источник: Департамент социального страхования.