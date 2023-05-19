Гоударство планирует продолжить работу опорных лиц для военных беженцев

Как уточнил Александров, речь идет не об обязанности самоуправления по созданию должности координатора и опорного лица, а о содействии ведению такой работы.

На вопрос, насколько, по мнению Министерства социальных дел, оправдали себя рассматриваемые позиции, он ответил, что поддержка государства, безусловно, помогла, но каждое самоуправление должно само оценивать результат.

Количество военных беженцев

По данным Департамента социального страхования, наибольшее количество украинских военных беженцев прибыло в Эстонию в феврале, марте и апреле прошлого года: всего 52 924. Например, в апреле этого года к нам приехало 2712 военных беженцев, из которых почти 58 процентов остались здесь.

Комиссар отдела идентификации и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Лийс Валк заявила, что число военных беженцев, прибывающих в Эстонию и ищущих здесь защиты, превышает число тех, кто отказывается от защиты.

«Число военных беженцев не увеличивается такими темпами, как в начале войны, однако непрерывно растет с начала войны до сегодняшнего дня, – сказал он. – В начале войны в Эстонию прибывало около 2000 военных беженцев в день. Прошлым летом это число уменьшилось, а осенние прогнозы о том, что число прибывающих сюда военных беженцев зимой может снова резко возрасти, не оправдались».