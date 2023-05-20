Что станет с туризмом? Мэр Пярну направил в Рийгикогу тревожное письмо

Мэр Пярну Ромек Косенкраниус направил Рийгикогу письмо с беспокойством по поводу плана правительства повысить со следующего года НДС на средства туристского размещения с 9 до 22 процентов.
«Предприниматели, управляющие сектором размещения и туризма в Пярну, выразили серьезную обеспокоенность изменением ставки НДС на средства туристского размещения, поскольку сопутствующий неизбежный рост цен снижает конкурентоспособность эстонских предприятий размещения в регионе Балтийского моря, ведет к сокращению сектора и снижению налоговых поступлений Пярнуского уезда, а также имеет негативные последствия теневой экономики в сфере размещения», – говорится в письме.
Предприниматели города Пярну и их НКО Destination Pärnu выдвинули в письме несколько аргументов о нежелательных последствиях отмены сниженной ставки НДС для гостиничных предприятий.
Например, предприниматели считают, что повышение цен, сопровождаемое более высоким НДС, ослабляет не только прибыльность сектора размещения и туризма, но и жизнеспособность деловой среды в сельской местности и небольших центрах, а также международную конкурентоспособность Эстонии как туристического направления.
Это также может привести к снижению спроса в туристической отрасли Эстонии, особенно среди клиентов с большей чувствительностью к ценам. По мнению предпринимателей, будет расти и теневая экономика туристического сектора, где арендаторы краткосрочной аренды помещений, предприятия общественного питания и другие поставщики услуг будут склонны уклоняться от уплаты государственных налогов из-за влияния повышения НДС.
В своем письме мэр еще раз просит правительство рассмотреть вопрос о сохранении ставки НДС на услуги по размещению в качестве особой статьи, даже если действующая ставка изменится, и привлечь к ее изменению туристические предприятия Пярнуского уезда через НКО Destination Pärnu.