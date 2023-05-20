Что станет с туризмом? Мэр Пярну направил в Рийгикогу тревожное письмо

«Предприниматели, управляющие сектором размещения и туризма в Пярну, выразили серьезную обеспокоенность изменением ставки НДС на средства туристского размещения, поскольку сопутствующий неизбежный рост цен снижает конкурентоспособность эстонских предприятий размещения в регионе Балтийского моря, ведет к сокращению сектора и снижению налоговых поступлений Пярнуского уезда, а также имеет негативные последствия теневой экономики в сфере размещения», – говорится в письме.

Предприниматели города Пярну и их НКО Destination Pärnu выдвинули в письме несколько аргументов о нежелательных последствиях отмены сниженной ставки НДС для гостиничных предприятий.

Например, предприниматели считают, что повышение цен, сопровождаемое более высоким НДС, ослабляет не только прибыльность сектора размещения и туризма, но и жизнеспособность деловой среды в сельской местности и небольших центрах, а также международную конкурентоспособность Эстонии как туристического направления.

Это также может привести к снижению спроса в туристической отрасли Эстонии, особенно среди клиентов с большей чувствительностью к ценам. По мнению предпринимателей, будет расти и теневая экономика туристического сектора, где арендаторы краткосрочной аренды помещений, предприятия общественного питания и другие поставщики услуг будут склонны уклоняться от уплаты государственных налогов из-за влияния повышения НДС.