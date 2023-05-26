Статистика сделок купли-продажи: что привлекает иностранцев в эстонской недвижимости

Активнее всего иностранцы интересовались эстонской недвижимостью в конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда жители Северной Европы увидели в Эстонии хорошие возможности для инвестиций. Сегодня интерес в целом сохраняется, но желание покупать пошло на спад, и преобладают продажи: по данным Земельного департамента, иностранцы продают на целых 36% больше, чем покупают.

«Если около 25 лет назад иностранцы покупали жилую недвижимость в Эстонии прежде всего для инвестиций, надеясь на повышение цен, то сегодня цены на недвижимость достигли такого уровня, что люди больше не инвестируют, - признал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. - Скорее недвижимость покупают в связи с прямой необходимостью, особенно если у человека есть связь с Эстонией».

Хотя активнее прочих иностранцев портал недвижимости посещают финны, американцы и немцы, больше всего сделок совершают финны и граждане РФ. Наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Сааремаа.

«Если три года назад больше всего недвижимости в Харьюмаа покупали россияне, то в этом году активность проявляют американцы, которые в прошлом месяце совершили семь сделок покупки на общую сумму более семи миллионов евро, - добавил Уйбомяэ, отметив, что Эстонию рассматривают как страну инноваций с хорошо функционирующими информационными технологиями. - Предприниматели видят потенциал ведения здесь бизнеса и расширяют свои фирмы в Эстонии».

В этом году россияне активно продавали недвижимость, особенно в Ида-Вирумаа, где в прошлом месяце была заключена 21 сделка продажи.