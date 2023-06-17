Полиция: пропавший ночью 54-летний Семен найден

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 54-летнего Семена, который покинул больницу в Пыльва.
Сегодня около восьми часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что ночью больницу в Пыльва покинул 54-летний Семен. Его жизнь и здоровье могли быть в опасности.
Полиция побеседовала с его родственниками и проверила места, куда он мог пойти, но его не удалось найти.
Днем пресс-служба полиции сообщила, что Семен найден. «Он пошел к своему знакомому. Медики проверят его состояние здоровья», - уточнили в полиции.