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Полиция предупреждает: если не хотите омрачить свой отдых на пляже, следуйте простым правилам

rus.postimees.ee
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Пярнуский пляж.
Пярнуский пляж. Фото: Urmas Luik

Жаркая погода в Эстонии позволяет местным жителям наслаждаться пляжным отдыхом, но полиция призывает не терять бдительности и не забывать про воров.

«В Эстонии начался пляжный сезон и многие жители проводят свое время на пляже. Достаточно часто можно увидеть, как кто-то играет с детьми, купается в море, занимается спортом или спит. Во время этих занятий личные вещи отдыхающих остаются без присмотра и привлекают внимание воров», - предупреждает в соцсетях веб-полицейский Нарвского отделения полиции Анастасия Семенова.

Для того, что бы себя обезопасить, полиция рекомендует следовать простым правилам:

  • не брать с собой на пляж ценные вещи и много наличных;
  • не терять бдительность во время отдыха;
  • не оставлять свои личные вещи без присмотра.

«Позаботьтесь о безопасности ваших вещей и не дайте неприятному инциденту испортить вам отдых», - призывает Семенова.

Если вы увидите, что на пляже происходит кража, обязательно сообщите об этом по номеру 112.

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