Полиция предупреждает: если не хотите омрачить свой отдых на пляже, следуйте простым правилам

Жаркая погода в Эстонии позволяет местным жителям наслаждаться пляжным отдыхом, но полиция призывает не терять бдительности и не забывать про воров.
«В Эстонии начался пляжный сезон и многие жители проводят свое время на пляже. Достаточно часто можно увидеть, как кто-то играет с детьми, купается в море, занимается спортом или спит. Во время этих занятий личные вещи отдыхающих остаются без присмотра и привлекают внимание воров», - предупреждает в соцсетях веб-полицейский Нарвского отделения полиции Анастасия Семенова.
Для того, что бы себя обезопасить, полиция рекомендует следовать простым правилам:
- не брать с собой на пляж ценные вещи и много наличных;
- не терять бдительность во время отдыха;
- не оставлять свои личные вещи без присмотра.
«Позаботьтесь о безопасности ваших вещей и не дайте неприятному инциденту испортить вам отдых», - призывает Семенова.
Если вы увидите, что на пляже происходит кража, обязательно сообщите об этом по номеру 112.