Полиция предупреждает: если не хотите омрачить свой отдых на пляже, следуйте простым правилам

«В Эстонии начался пляжный сезон и многие жители проводят свое время на пляже. Достаточно часто можно увидеть, как кто-то играет с детьми, купается в море, занимается спортом или спит. Во время этих занятий личные вещи отдыхающих остаются без присмотра и привлекают внимание воров», - предупреждает в соцсетях веб-полицейский Нарвского отделения полиции Анастасия Семенова.