Видео ⟩ Акция протеста? Жителей и гостей Риги шокировал обнаженный мужчина у памятника Свободы

На днях сотрудники полиции в Риги получили информацию об обнаженном мужчине, стоявшем у памятника Свободы как в почетном карауле. Полиция назвала этот поступок протестом, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на передачу Degpunktā.
Сообщается, что мужчина разделся и голый кричал на окружающих его людей.
Когда прибыли сотрудники полиции, мужчина потерял дар речи и выяснить причины акции протеста не удалось.
Нарушителя общественного порядка решили задержать и вызвали медиков. После медицинского осмотра его госпитализировали.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке