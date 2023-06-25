Из-за реконструкции парка Ряэгу организация движения на прилегающих улицах будет изменена

С понедельника, 26 июня, по пятницу, 30, июня, будет закрыт участок между Нымме-теэ 57 и 59, а также участок между Тюве 55 и Ряэгу 14а на улице Тюве.

«Парк Ряэгу является одной из самых важных инвестиций Кристийне в этом году, и строительные работы идут по плану: на сегодняшний день парк остро нуждался в обновлении, - пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. - В связи с закрытием дорог проезд останется открытым для общественного транспорта, а местным жителям будет гарантирован доступ к своему имуществу. Другой транспорт, однако, будет направлен в объезд. Однако другие транспортные средства будут направляться в объезд - все это будет регулироваться устройствами управления движением».